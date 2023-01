CIDA/Dakar II : « Nous pensons que les engagements qui sont pris et qui dépassent plusieurs dizaines de milliards de dollars seront au rendez-vous et à temps. » (Khady Fall Tall, AFAO)

En marge de la deuxième conférence internationale sur l’agriculture, Dakar II, portant sur le thème "Nourrir l'Afrique'', la présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l’Ouest (AFAO), Khady Fall Tall, a manifesté toute sa satisfaction en tant qu’actrice travaillant sur cette question pour le Sénégal et pour la sous-région à travers des programmes comme le NEPAD.



Ainsi, elle appelle à une prise en compte endogène de la nourriture de l'Afrique. "Maintenant que ce sommet vient de se tenir et constitue une très grande réussite au regard de la mobilisation non pas des acteurs comme nous ou des producteurs, mais des décideurs. Parce que lorsqu'on a 30 pays représentés soit par des chefs d'État ou des chefs de gouvernement dans une question aussi importante que la nourriture de l'Afrique présidée par le chef de l'État du Sénégal qui par ailleurs, est le président de l'union Africaine, on peut penser que ça va changer et très rapidement. Et c'est ça notre souhait. Parce que les acteurs demandent à ce qu'on se nourrisse nous mêmes, de produire ce que nous mangeons et de manger ce que nous produisons", a-t-elle soutenu, tout en espérant un changement très rapidement.



Poursuivant sa logique, Khady Fall Tall souhaite que les chefs d'État et chefs de gouvernement qui ont pris part à ce rendez-vous traduisent ces paroles en actes. "Nous pensons que les engagements qui sont pris et qui dépassent plusieurs dizaines de milliards de dollars à mobiliser pour cette question seront au rendez-vous et à temps. Pour qu'on puisse en tout cas aller de manière très concrète vers les réalisations et la réduction de la pauvreté et de la faim en Afrique", a déclaré Khady Fall Tall. Toujours selon elle, « il est temps que la faim et la pauvreté quittent le continent qui est le continent le plus riche, le continent qui a le plus de terres arables. Malheureusement, on ne cultive que pendant l'hivernage. Tout ça c'est des questions qu'il faut régler en même temps », a-t-elle soutenu...