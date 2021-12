CICES/Journée Nationale du Sénégal - le ministre du commerce félicite les innovations : « le taux de fréquentation est satisfaisant, de même que la qualité des produits exposés… »

Après une visite des stands à la FIDAK, en compagnie du ministre du PSE et le Directeur de l’ASEPEX, Aminata Assome Diatta, la ministre du commerce et des PME a montré sa satisfaction concernant la qualité et le choix des produits exposés.



En effet, en cette 29ème édition de la Foire internationale de Dakar, à l’occasion de la journée nationale dédiée au sénégal fixée ce vendredi, l’ASEPEX a été félicité pour avoir assuré un rôle important à savoir une participation technique liée à l’organisation et aux activités commerciales.



Mais aussi, le ministre de commerce a magnifié les innovations apportées par le directeur du CICES après 2 années d’absence de cet événement d’envergure internationale du fait de la pandémie. Une belle reprise a renchéri le ministre du PSE , marquée par la participation pour une première de la Palestine qui est l’invitée d’honneur de cette année.