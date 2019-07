CICAD : Ouverture de la conférence de haut niveau sur l'économie circulaire et l'industrie verte.

Le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), sis à Diamniadio, abrite depuis ce matin une conférence de haut niveau sur l'économie circulaire et l'industrie verte. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Ministre du Développement Industriel et des petites et Moyennes Industries, M. Moustapha Diop. Prévue les 22 et 23 Juillet 2019, la conférence devra jeter les bases d'une réflexion sur "l'économie circulaire, industries vertes et emplois en Afrique de l'Ouest".

Dans son allocution d'ouverture, le ministre du DIPMI est revenu sur les enjeux et attentes de cette importante rencontre...