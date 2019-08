CICAD/Lancement du PAMA : « Notre administration doit améliorer ses performances » (Macky Sall)

Le chef de l'État a procédé, ce 5 Août 2019, au lancement du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA) au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamnadio (CICAD). Occasion pour le chef de l'État de réaffirmer sa volonté de bâtir une administration de développement. Dans un monde en mutation continue, dira le chef de l'État, "notre administration doit améliorer ses performances. La performance de l'administration doit être notre mot d'ordre, pour une administration proche des populations."

Le PAMA c'est 12 412 000 f cfa et va couvrir une periode de quatre années. Placé sous la tutelle de la Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du service public, "son objectif général est de soutenir et d'aider à la mise en cohérence des actions initiées dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Il est constitué de trois composantes : l'optimisation du cadre organisationnel de l'administration; l'amélioration de la qualité des services aux usagers; la professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État", a dit son coordonnateur M. Amadou Diallo...