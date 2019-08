CICAD / Lancement de la CNPP : Le chef de l'État Macky Sall lance la grande offensive contre l'insalubrité dans nos villes.

Le Président de la République Macky Sall, a procédé ce Jeudi 08 août 2019, au Centre de Conférence International Abdou DIOUF (CICAD) sis à Diamniadio, au lancement de la Campagne Nationale de Promotion de la Propreté (CNPP). Il matérialise ainsi, sa décision prise le 2 Avril lors de sa prestation de serment. En effet, avait-il dit, "il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain, à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques." Ainsi il appelle à une mobilisation générale pour un Sénégal plus propre, un Sénégal "zéro déchet".

À cet effet, le chef de l'État a annoncé le démarrage effectif de la campagne de promotion de la propreté, tout juste après la fête de la Tabaski. « Il faut engager tous les moyens qu’il faut pour qu’après la Tabaski, on puisse libérer la voie publique. Nous allons démarrer la mise en œuvre en mode fast track du programme zéro déchet. »