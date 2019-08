CICAD / Lancement de la CNPP : "C'est le moment le plus important du quinquennat du Président Macky Sall" (M. Mamadou H. Cissé)

En procédant au lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté, le chef de l'État met en oeuvre une de ses promesses faites aux Sénégalais, le 02 Avril 2019. À cet effet, il avait lancé une "Fatwa" contre l'insalubrité et l'encombrement de nos cités. Selon le maire de la commune de Kédougou, M. Mamadou Hadji Cissé, le lancement de la CNPP "est le moment le plus important du Président Macky Sall." Dans le cadre de cette émulation, l'édile de la ville de Kédougou, rassure que sa commune va remporter le Prix de la commune la plus propre. Même son de cloche chez le maire de Yaxxay, M. Mor S. Ba...