CICAD / Lancement de la CNPP : « Je reste convaincu que la question de la propreté et de l'hygiène publique est de la responsabilité des collectivités territoriales » (M. Adama Diouf, UAEL)

Pour un pays propre, il faut des communes propres. En instituant le prix de la commune la plus propre, le chef de l'État, M. Macky Sall, a montré que la réussite de la campagne nationale de promotion de la propreté passe nécessairement par une plus grande implication des collectivités territoriales. Cette conviction, il la partage avec M. Adama Diouf, le président de l'Union des Associations des Élus Locaux qui est " convaincu que la question de la propreté et de l’hygiène publique est de la responsabilité des collectivités territoriales"