CICAD / Lancement de la CNPP : « Il nous faut rendre le Sénégal propre, c'est un impératif. Et ce n'est pas négociable » (M. Macky Sall)

Pour accompagner le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le chef de l'État a demandé au Ministre de l'intérieur de déployer 100 à 200 policiers pour accompagner les services du ministre de l’Urbanisme et 1000 agents de l’Asp pour sécuriser les espaces déjà libérés. C'est dire donc que le chef de l'État est plus que déterminé à mener le combat contre l'insalubrité. "Il nous faut rendre le Sénégal propre, c'est un impératif. Et ce n'est pas négociable", a t-il dit ce jeudi 08 Août 2019 au lancement de la CNPP au CICAD...