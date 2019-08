CICAD / Lancement PAMA : « Notre administration ne doit pas s'occuper que d'elle-même » (Macky SALL)

Le President de la République veut une administration, non pas de commandement, mais bien de développement. Elle doit être au service des populations, elle doit permettre à l'État d'atteindre ses objectifs fixés dans les domaines de la santé, de l'éducation, entre autres. Pour ce faire, "il y a nécessité de rationaliser les dépenses", a dit le chef de l'État. Par exemple, ajoutera-t-il " nous dépensons 16 milliards par an pour le téléphone, pour les véhicules 307 milliards depuis 2012, sans compter les frais d'entretien." D'où la nécessité de fusionner certaines agences. "Nous sommes en train de fusionner certaines agences. On a réuni l'Agence de la grande muraille verte, celle des éco-villages et la nouvelle Agence de lutte contre la déforestation en une seule entité qui aura un budget conséquent", a-t-il fait savoir. Il s'exprimait ce 5 Août 2019 à la cérémonie de lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration (PAMA).