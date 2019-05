CHEIKH BASS INTRANSIGEANT : « Il existera toujours des gens qui feront tout pour salir la voie Mouride ou pour la vendre, mais inéluctablement ils échoueront à tous les coups »

Venu représenter le Khalife Général des Mourides à la cérémonie officielle du magal de Serigne Souhaïbou Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre n'a pas manqué d'aligner vérités et mises en garde contre les détracteurs de la voie Mouride. Pour lui, ni Satan, ni ses ouailles ne parviendront à réussir leur maléfique entreprise car, dira-t-il, Serigne Touba a obtenu de son Seigneur l'agrément qu'il lui fallait. En substance, il se voudra ferme contre ceux qui profitent des moindres occasions pour s'attaquer au mouridisme.



'' Nous sommes dans un temps crucial de la vie qui voudrait que chacun d'entre nous privilégie le silence et le travail. Partout où il y a le bon, il y a à côté le mal. Tout le monde n'acceptera pas la vérité. Serigne Touba a toujours exhorté ses disciples à ne jamais troquer la vérité au mensonge. Dans ce monde, il existera toujours des gens qui se tueront à salir la voie Mouride. Ceci constituera, pour longtemps, leur ambition mais ils ne parviendront jamais à atteindre leurs objectifs '', dira-t-il substantiellement.



Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre tenait son discours à la suite du ministre Matar Bâ qui conduisait la délégation gouvernementale. Celle-ci était composée de plusieurs personnalités. C'est le cas du ministre Dame Diop, de Cheikh Mbacké Sakho, du Directeur général de la Sogip Sa, Gallo Bâ etc... L'ancien candidat à la dernière présidentielle Ousmane Sonko a aussi pris part à la cérémonie officielle.