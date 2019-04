CHEIKH BASS AU NOM DU KHALIFE : ' C'est aller contre la volonté de Serigne Touba que de saboter l'autre... Il a eu vent que des propos capables de créer des distorsions entre les tarikhas ont été tenus'

Sans qu'il ne dise clairement qu'il se prononçait pour mettre un terme à la polémique née des propos de Serigne Saliou Samb qui ont visiblement agacé des membres de la confrérie tidiane, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr s'est, quand même, évertué à donner la position officielle de Touba en livrant le message du Khalife général des Mourides.



Après avoir largement parlé de Serigne Fallou, le porte-parole du Patriarche de Darou Miname a dénoncé toute déclaration tendant à minimiser l'autre. Pour lui, '' de telles attitudes sont regrettables et ne sont nullement de nature à rendre service à Serigne Touba.



Toujours délivrant le message du Khalife, Cheikh Bass se voudra très clair. '' Le Khalife m'a chargé de dire qu'il a eu vent que des propos de nature à créer des distorsions entre les confréries de ce pays ont été tenus. Il tient à dire que la mission de Serigne Touba était de réunir les musulmans et non de les diviser. Lorsqu'il lui a été demandé de définir les membres de sa famille, Serigne Touba avait répondu signalant que tous ceux qui croient à Dieu et son prophète Mahomed (Psl) faisaient partie de celle-ci. Le Khalife interdit aux auteurs de ces propos de ne plus récidiver, de se limiter à parler de Serigne Touba, de ne dire que du bien des autres ou de s'abstenir par rapport aux choses les concernant. Et même Serigne Touba a tenu à souhaiter que nul ne parle de lui chez des gens qui ne sauraient l'aimer. ''