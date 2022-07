CHEIKH BASS À LAMBAYE / Un accueil exceptionnel pour une visite effectuée dans une ville historiquement riche en histoire

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, à la tête d’une forte délégation composée de cheikhs et de petits-fils de Serigne Touba, s’est rendu à Lambaye pour une visite historique qui rappelle celle du 3ème Khalife Général des Mourides en 1982.

Serigne Abdou Lahad Mbacké y avait séjourné 03 jours durant rendant un bel hommage aux légendaires disciples du Cheikh que sont Serigne Aliou Diouf Lambaye, Serigne Babacar Ndiaye Thiargane et Serigne Mor Mané Mbaye, Serigne Matar Mbaye Kayré et Serigne Mor Awa Ndiaye. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides a reçu un accueil populaire chaleureux avant d’y honorer la prière du vendredi et d’échanger les premières salutations avec ses hôtes.

Dans cette première partie, Dakaractu -Touba vous propose les premières heures de la visite aussi marquée par la requête exprimée par Serigne Abdoulaye Diouf Lambaye de voir la route qui mène vers la localité bitumée… REPORTAGE !