CHEIKH ABDOU BALI (UAPE) : « Le magal, au lieu de favoriser la propogation du virus, pourrait aider à précipiter sa fin »

Pour sa première apparition depuis sa création par le Khalife Général des Mourides qui souhaite installer des mécanismes capables d'annihiler la propagation, l'unité d'alerte et de Prévention Épidémiologique a déroulé une partie de sa feuille de route devant la presse, ce dimanche.



Amenée par son coordinateur, le Professeur Lamine Guèye, la structure se chargera de développer des stratégies avec comme finalité de sensibiliser les populations et de tracer des canevas qui leur permettront de ne guère constituer des vecteurs de transmission. Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, membre délégué de la commission Communication du Grand Magal, confie même que le 18 Safar pourrait être l'élément déclencheur qui aidera à définitivement se séparer de ce virus de la covid19.



"Nous avons l'obligation, en tant qu'organisateurs de ce magal de prendre nos responsabilités. C'est plus de 30 millions de personnes qui ont été contaminées et plus d'un million qui y a laissé la vie. C'est la raison pour laquelle le Khalife Général des Mourides a instruit son porte-parole et Président du comité d'organisation de mettre en selle cette structure. Le comité a le devoir de jouer ce rôle de prévention et d'alerte. Nul mieux que Serigne Mountakha Mbacké n'a contribué à combattre cette pandémie. Aujourd'hui, l'espoir est grand.

Au lieu que le magal ne soit un moment propice à la propagation du virus, il pourrait être le moyen le plus efficace de l'éliminer définitivement du Sénégal!"



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké de se féliciter du fait que la commission communication et celle chargée de l' assainissement aient convenu de "fondre" substantiellement l'une dans l'autre pour asseoir une collaboration bénéfique, à tous points de vue à l'unité.



Le Professeur Lamine Guèye a été choisi par le Patriarche de Darou Minane pour faire office de coordinateur de l'unité d' Alerte et de Prévention Épidémiologique.