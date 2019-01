CHEIKH ABDOU BALI SORT DE SA RÉSERVE ET ACCUSE : 'Je n'ai jamais quitté le Président Macky Sall... Ces rumeurs ne sont pas gratuites et les auteurs en répondront devant la justice '

C'est à Darou Khoudoss, plus précisément à Beyti, que Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a choisi de dérouler sa rencontre. Une conférence religieuse animée par Serigne Abô Mbacké Mourtada Falilou et Oustaz Taïb Socé.

Les deux conférenciers étaient invités à développer le thème : ''Islam et politique '' devant une forte assistance dans laquelle il était possible d'identifier plusieurs dignitaires Mourides dont Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, coordinateur du Grand Magal de Touba et Chef religieux à Darou Khoudoss.





Au terme des exposés, Serigne Abdou Lahad Mbacké a été accroché par la presse sur les récentes rumeurs qui ont fait état de sa démission de l'Apr. En des termes très clairs, le leader politique dira toute l'amertume qu'il a de savoir que les manœuvriers sont encore là prêts à frapper. '' Je n'ai jamais démissionné. Je reste au poste. Mon engagement à soutenir le Président Macky Sall est sans faille et sans réserve. Maintenant, cette situation s'est déjà produite lors des législatives. J'ai demandé à mon avocat de saisir le juge parce que je vais déposer une plainte. Je vois qu'il y'a un manœuvrier derrière tout ça. ''



Cheikh Abdou Lahad Mbacké recevra le soutien de ''Jaysun ''. L'association regroupe 313 jeunes tous fils ou petits fils de ( Cheikhs ou compagnons de Serigne Touba). Ces derniers se sont engagés à battre campagne pour son candidat...