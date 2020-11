CHEIKH ABDOU BALI AUX SINISTRÉS DE OCASS : « Vos pertes sont énormes mais vous avez su rester dignes et pleins de foi ! L'État est attentif à votre cause »

C'est un discours fort émouvant et plein d'enseignement que Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a servi mercredi aux commerçants sinistrés du marché Ocass, quelques heures après ce dramatique incendie qui a ravagé plus d'une dizaine de centres commerciaux.







Accompagnés de plusieurs personnalités politiques dont l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, le ministre conseiller auprès du Président de la République martelera la volonté inébranlable de l'État du Sénégal de venir en aide aux commerçants impactés par ce désastre non sans se féliciter de la dignité et de la sérénité dont les sinistrés ont fait montre. « Vos pertes sont énormes mais vous avez gardé la foi et vous avez su rester dignes et sereins. C'est au nom du Président de la République que nous sommes venus vous rendre visite. Le gouverneur est venu. Aujourd'hui, la délégation du ministère du commerce est venue. Cela montre à suffisance combien les autorités de ce pays sont préoccupées par ce qui vous est arrivé (...) Je tiens à vous dire que je compatis du fond du cœur à vos douleurs. Ce qui s'est passé est désolant. Perdre en une nuit tout ce qu'on a bâti, c'est très dur ».







Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma invitera ces commerçants à se suffire du message à eux lancé par le Khalife Général des Mourides qui leur a demandé de faire encore preuve de longanimité et d'avoir confiance en la générosité de Dieu.