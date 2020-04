CHEIKH ABDOU BALI : « Confinés, les ndongos-daaras ont besoin de manger... Nous voulons restaurer jusqu'à 2000 d'entre eux »

Alors que les daaras de Touba peinent à nourrir leurs pensionnaires qui ne peuvent plus sortir les nuits se restaurer dans les maisons environnantes à cause du couvre-feu, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma s'est engagé à leur offrir des repas au quotidien. Le chef religieux, par ailleurs ministre-conseiller auprès du Président de la République a, pour ce faire, mobilisé la jeunesse communale de la cité religieuse pour assurer la distribution des mets avec une meilleure efficacité .



Serigne Cheikh Abdou Bali, qui a baptisé l'opération « Yaccub Sokhna Maï » (en référence à celle qui fit du Laylatul Qadr ce qu'il est devenu aujourd'hui), ne manquera pas d'inviter les populations à davantage respecter les mesures d'hygiène afin de ne plus avoir à compter de cas de covid19 dans leurs rangs. Il priera aussi pour que la malaldie disparaisse du Sénégal et du monde entier...