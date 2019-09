CHEF DE L'OPPOSITION / 'Deug Moo Woor ' estime qu'il est actuellement impossible de le designer

Pape Modou Fall est clair dans sa position. '' Actuellement, il est impossible au Sénégal de choisir un seul chef de l'opposition. Puisque, en réalité, l'opposition à deux chefs. '' Le leader de '' Deug Moo Woor '' trouve que véritablement, '' le chef de la coalition gagnante Wattu Sénégal incarne aujourd'hui, le rôle de leader de l’opposition parlementaire '' alors que de l'autre côté, '' le chef de la coalition Idy 2019 incarne le rôle de leader de l'opposition extra-parlementaire ''.



Ce faisant, le responsable politique Diourbellois rappelle que le Sénégal est un pays qui dispose de trois pouvoirs : le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et que '' la recherche du pouvoir législatif donne une légitimité à la coalition disposant du seul groupe parlementaire de l'opposition. Donc, cette coalition doit disposer d'un chef qui sera le chef de l'opposition parlementaire. ''



Parallèlement, poursuit-il son analyse, ''la recherche du pouvoir exécutif donne une légitimité populaire à celui qui a proposé aux Sénégalais le deuxième meilleur programme lors de la dernière campagne.

Le second à la dernière présidentielle est aussi un chef de l'opposition et il peut en toute légalité réclamer ce statut. Donc, je ne vois pas comment, sur la base des deux dernières élections ( présidentielle et législatives), allons-nous faire pour désigner UN seul chef de l'opposition ? ''



Fort de cet argumentaire, Pape Modou Fall proposera qu'on désigne 2 chefs de l'opposition. L'un sera un chef de l'opposition parlementaire et l'autre, un chef de l’opposition extra-parlementaire. '' Sinon, précise-t-il, il faudra toujours un consensus pour désigner un chef de l'opposition après les prochaines législatives ou la prochaine présidentielle.

Pour le premier cas, la coalition ou parti qui arrivera deuxième en terme de nombre de députés, choisira son chef. Pour le deuxième cas, le second à la prochaine présidentielle sera le chef de l'opposition. ''