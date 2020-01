CHAN 2020 / Ahmad Ahmad rassure : « Les 5 stades sont disponibles sur les 4 dont nous avons besoin »

Mis à part la CAN 2021, le Cameroun sera également le pays organisateur du prochain tournoi destiné aux footballeurs locaux Africains. Le championnat d’Afrique des nations (CHAN) une compétition prévue du 4 au 25 avril 2020.



Lors de sa visite au Cameroun (13 au 15 janvier) , Ahmad Ahmad a également évoqué l’organisation dudit événement qui servira de test grandeur nature avant la tenue de la CAN 2021. Et, à ce propos, il s’est voulu rassurant : « Les cinq stades sont disponibles sur les quatre dont nous avons besoin…»



Tout serait parfaitement sous contrôle, selon le président de la CAF : « On a vu le planning de réalisation des stades. Nous sommes sûrs qu’à la veille de la CAN les sept stades seront disponibles sur les six dont nous avons besoin. » La sérénité semble enfin s’instaurer même si les observateurs restent sur le qui-vive. De même que la CAF qui a déployé un comité de suivi de l’ensemble des opérations en cours d’achèvement.