CHAMBOULEMENT SUSPECT À LA DOUANE / Le DG et son Directeur des Opérations Douanières soupçonnés d'avoir cherché à ' effacer ' les supposés proches d'Amadou Bâ et à placer leurs hommes aux postes stratégiques.

Au Port de Dakar, l'on ne parle plus que de la toute dernière série de mutations notées au sein des services de la Douane Sénégalaise. En effet, les grincements de dents se font de plus en plus audibles. Sur place, l'on soupçonne qu'une '' Grande Offensive a été enclenchée et entérinée pour liquider toutes les personnes réputées proches de l'ancien ministre des Finances.'' Toutes les personnes étiquetées pro-Amadou Bâ ont été évacuées des postes stratégiques qu'elles occupaient '' confie une voix autorisée bien au fait de ce qui se passe. Autant dire, le cas échéant, que '' l'opération de nettoiement '' a été bien menée et carrément achevée par le nouveau Directeur Général, au poste depuis 2017 et à quelques encablures de la retraite.



Oumar Diallo, pour ne pas le nommer, a réussi en effet, à placer ses hommes. Il faut rappeler, d'après une source bien renseignée qu'en accédant aux fonctions de Directeur Général, l'homme "sortait fraîchement d'un frigo.'' Un frigo qui avait, sans doute, suscité chez lui "un paquet de frustrations.'' Ces frustrations accumulées justifieraient, si nécessaire, son pressant besoin ''de signer son territoire '' et de contrôler le système. C'est ainsi qu'il enclenchera la purge avec comme cibles les personnes réputées "rouler'' pour Amadou Bâ.



Toutefois, la purge n'a jamais pu s'opérer comme il voulait, surtout du temps où Amadou Bâ était justement aux commandes au niveau du ministère des Finances. En effet, à trois reprises, Diallo avait essayé vainement d'imposer ses hommes aux postes dits stratégiques. Et à chaque fois, martèle toujours notre interlocuteur, ses entreprises ont été vouées à l'échec. C'est, par conséquent, après moult péripéties qu'il est parvenu à réussir son pari.



De l'autre côté, l'on nous signifiera que Mbaye Ndiaye, un de ses hommes de confiance, a aussi profité de la situation pour tisser sa toile. Mbaye Ndiaye, précédemment Conseiller technique au ministère de tutelle ( un frigo en quelque sorte pour lui aussi) avant d'atterrir à Saint-Louis comme Directeur Régional de la Zone Nord est, en effet, devenu depuis mai 2019, DOD. Sans réellement perdre de temps, le nouveau promu s'est, à l'image de son boss, rapidement attelé à tisser sa toile, glissant ses hommes de confiance dans les nominations.



Autant signaler le fait que les supposés proches d'Amadou Bâ aient été tous "effacés" des postes stratégiques, a fini d'installer la Douane Sénégalaise dans une ambiance pas très confortable. Et pourtant, conclut notre source, beaucoup ont été écartés alors qu'ils n'ont jamais été véritablement liés à l'ancien ministre des Finances...