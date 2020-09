CGF Bourse : Evelyne Tall nommée PCA

Mme Evelyne Tall est la nouvelle Présidente du Conseil d’Administration de CGF Bouse, une décision entérinée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 21 septembre 2020. La nouvelle PCA dans la foulée de sa nomination a rendu un vibrant hommage à Feu Gabriel Fal, fondateur de CGF Bourse et de CGF Gestion pour son parcours exemplaire dans la Finance d’abord en tant que banquier, puis dans les activités du marché financier. Elle a remercié, selon le communiqué de CGF Bourse, tous les administrateurs ainsi que les actionnaires et félicité la Direction Générale de CGF Bourse pour leur leadership.

Evelyne Tall selon la source, totalise une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans le domaine de la Banque et de la Finance avec des compétences en leadership stratégique et opérationnel. Elle a une expertise reconnue dans les domaines du Développement des entreprises et de la Gouvernance. Mme Tall siège actuellement au Conseil d’Administration de deux holdings de banques pan africaines (BGFI Holding et Coris Holding) et de cinq autres sociétés ou organismes internationaux. Elle a siégé au Conseil Economique et Social du Sénégal comme Présidente de la Commission Economie, Commerce et Perspectives de 2010 à 2013. Evelyne Tall est très impliquée dans l’amélioration du climat des Affaires en Afrique, l’inclusion financière et l’intégration économique des Femmes. Evelyne Tall a été distinguée Chevalier de l’Ordre National du Lion du Sénégal.