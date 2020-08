CFEE : Les centres aptes pour le déroulement de l’examen académique.

Constitués en majorité d’enfants entre 9 et 11 ans, l’examen du CFEE n’est pas chose facile, car confrontés à leur premier contrôle de fin de cycle, les élèves sont souvent gagnés par les appréhensions et le stress. C’est dans ce cadre que Dakaractu s’est rendu dans des écoles primaires de la ville et centres d’examen devant accueillir des candidats à l’examen du certificat de fin d’études élémentaire les 20 et 21 août 2020, afin de faire l’état des lieux et de voir par la même occasion les dispositifs mis en place pour le bon déroulement de cet examen...