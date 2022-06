CFEE 2022 : « rien à signaler, tout se déroule bien pour les premières épreuves… » (Mamadou Talla)

Au total, l’inspection d’académie de Dakar a enregistré 21136 candidats dont 11281 filles et 9855 garçons dispersés dans 95 centres. Ainsi, 1989 surveillants et 342 secrétaires vont assurer le bon déroulement de l’examen.

Ce concours d’entrée au collège, qui constitue le premier examen dans le cursus scolaire de ces jeunes élèves, est donc un moment symbolique saisi par le ministre pour souhaiter bonne chance et encourager ces derniers qui seront mis à l’épreuve ces 22 et 23 juin.