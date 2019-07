CESE : Ouverture ce 30 juillet de la première session Extraordinaire de l’année 2019.

C’est ce mardi 30 juillet que le Conseil Économique Social et Environnemental a entamé sa première session extraordinaire de l’année. Elle sera présidée par Aminata Touré, nouvelle présidente de l’institution en remplacement de Aminata Tall. C’est une première pour l’ancien Premier ministre qui est appelé à donner un nouvel élan à l’institution afin de lui offrir une image plus attrayante.

Au delà de rénover le CESE, il est attendu de l’ex envoyée spéciale du Chef de l’État de donner au CESE, un dynamisme mais surtout coller à la lettre, la mission reçue du président de la République. Sur la forme, c’est un riche programme qui sera déroulée à compter de ce 30 juillet jusqu’au 8 août, date de clôture de la session extraordinaire. Des thèmes d’actualité au nombre de sept (9) qui préoccupent les pouvoirs publics et les populations seront au cœur des débats afin de permettre aux conseillers du CESE de pouvoir examiner et adopter les projets d’avis qui leur seront soumis. Des ministres de la République seront auditionnés pendant toute la durée de la session. Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la famille, de la femme et du genre ouvre le bal et devra être entendue sur le partage des expériences, des bonnes pratiques et des nouvelles orientations de l’État pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal, la protection et la prise en charge des victimes.

D’autres thèmes touchant différents secteurs s’en suivront, notamment l’administration dans le processus d’émergence : entre mutation, changement et ajustement; la contribution du CESE à l’évaluation prospective de l’acte 3 de la décentralisation; le partage des avancées et des nouveaux défis dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du PAP 2 du PSE en vue d’un meilleur cadrage de la saisine présidentielle, pour ne citer que ceux là. La convocation de la 1ère session extraordinaire de l’année 2019 du CESE a été fixé par le décret présidentiel 2019-1158.