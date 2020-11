CESE : Les précisions des anciens conseillers de Aminata Touré.

Voilà in extenso les précisions des conseillers de Aminata Touré, qui disent avoir quitté le CESE le jour du décret mettant fin à leurs fonctions.



Un ancien membre du cabinet de l’ex-Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental Mme Aminata Touré, a saisi la rédaction de Dakaractu pour préciser que l’ensemble du cabinet de l’ancienne Présidente du CESE a quitté dès l’annonce du départ de Aminata Touré comme cela est le cas dans toute tradition républicaine.



Les dix agents en conflit avec l’administration du CESE disposent de contrat à durée indéterminée comme les 140 autres agents recrutés sous les Présidence de Famara Ibrahima Sagna, Ousmane Masseck Ndiaye et Aminata Tall...