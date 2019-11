CESE : Les conseillers recommandent une campagne de sensibilisation et d’information sur la problématique de l’assainissement.

Lotissement sur des zones d’eau, construction sur des réseaux d’assainissement et lotissement sans système d’assainissement, sont les points soulevés lors du troisième panel de la deuxième Session Ordinaire de l’année 2019 du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) tenue, ce mercredi 27 novembre dans ses locaux. Ce cadre de réflexion avec des acteurs de l’assainissement, avait comme thème « Civisme et Problématique de l'Assainissement au Sénégal ». Cette séance a été présidée par Momar Samb, membre du CESE. Plusieurs recommandations ont été évoquées en parfaite cohérence avec le sujet abordé. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et d’information envers la population, pour que l’amélioration des ressources en terme de quantité et qualité humaine et financière et l’application des lois qui régissent le secteur soient appliquées...