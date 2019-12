CESE : Le projet d'avis relatif à la réforme de l'administration publique a été adopté à l'unanimité

À l'issue d'une longue séance d'examen, d'échanges et de discussions entre conseillers du Conseil économique social et environnemental (CESE.) Le projet d'avis relatif à la réforme de l'administration publique a été adopté ce mardi à l'unanimité. Une séance dirigée par la présidente du CESE, Aminata Touré qui présidait la séance de clôture de la deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2019...