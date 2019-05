CESE : La nomination de Aminata Touré n’entrave en rien les relations de Aminata Tall avec le président Macky Sall (Mamadou Sidibé)

La section des militants de l’APR Kaolack, affiliée à Mme Aminata Tall, renouvelle son attachement et sa loyauté à cette dernière dont la relation teintée de fidélité est vieille d’une dizaine d’années.

Dans un communiqué, elle se réjouit de la grande et longue complicité qui a toujours rythmé le compagnonnage de Aminata Tall et le Président Macky Sall. Une complicité et une confiance qui se sont traduites par le renoncement de la candidature indépendante de Mme Aminata Tall en faveur du candidat Mr Macky Sall lors de la présidentielle de 2012, la dissolution complète du mouvement « Set Sellal » au sein de l’APR le 14 Novembre 2012 au palais de la République. Une démarche qui a conduit à la nomination de Mme Aminata Tall comme Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence en 2012 et de sa seconde nomination comme Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) de Janvier 2013 à Mai 2019.

Set Sellal est devenu ainsi le premier mouvement ou parti à être dissout dans l’APR et la Présidente Aminata Tall, la 1ère femme à diriger le CESE.

De par le travail fourni et les efforts consentis, La Pdte Aminata Tall et son équipe ont réussi à faire de cette institution une vitrine nationale et une référence internationale à la grande satisfaction du Pdt Macky Sall qui a eu à la féliciter plusieurs fois.

Son remplacement par Mme le PM Aminata Touré au CESE n’entrave en rien ses bonnes relations avec le Président Macky Sall. Mme La Presidente en bonne croyante, sait que Dieu est seul à décider du sort des humains. Mme Aminata Tall est une femme de valeur, dotée d’une dignité incommensurable. Elle porte toujours l’éthique et la morale en bandoulière.

L’arrivée de Mme Le PM Aminata Touré (Docteur en Économie) aux commandes du CESE, s’inscrit dans une grande continuité, vu son cursus universitaire, son expérience dans la gestion des affaires et politiques publiques, son ancrage politique et sa rigueur dans le travail.

Les qualités citées ci-dessus plaident en faveur de ce haut fonctionnaire international à qui nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans sa nouvelle mission.

Selon Mamadou Sidibé, syndicaliste et responsable APR, la section des militants de l’APR Kaolack affiliée à Mme Aminata Tall, remercie le Pdt Macky Sall d’avoir toujours porté son choix sur son leader dans des stations aussi stratégiques de 2011 à nos jours.

Le conseiller spécial et départemental de Kaolack renouvelle leur engagement collectif à relever les défis qui attendent le chef de l’État pour son second mandat...