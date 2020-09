CESE : Cheikh Ngaïdo Ba reconduit Président de la Commission de l'artisanat, de la Culture, du Tourisme et des Sports.

Reconduction à la tête de la Commission de l'artisanat, de la Culture, du Tourisme et des sports du Conseil Économique, Social et Environnemental à l'unanimité pour Cheikh Ngaïdo Ba.



Pour rappel, l’Institution dirigée par Aminata Touré, tient depuis hier sa deuxième Session ordinaire de l'année 2020 sur le thème de la pandémie de Covid 2019 : effet sur notre système de santé.



Homme du sérail, le Président des cinéastes Sénégalais associés (CINESEAS) a comme vice-président lbrahima Sy et le Colonel Mansour Mboup comme rapporteur. Une reconduction qui sonne comme une consécration pour cet homme de lettre, cinéaste consacré, diplômé de l'institut National de l'audiovisuel de France. Cheikh Ngaïdo Ba est aussi réalisateur...