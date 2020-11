CESE : « Nos rapports entre le président Macky Sall et moi sont au beau fixe ». (Président Idrissa Seck)

Idrissa Seck a profité de son installation, ce 19 novembre, à la présidence du Conseil économique social et environnemental (CESE) pour revenir sur ses rapports avec le chef de l'Etat, Macky Sall. Selon lui, les liens sont au beau fixe et considère que certains acteurs font tout pour les entériner mais c'est perdu d'avance a-t-il rassuré. « Des malintentionnés cherchent à troubler leurs eaux et veulent qu'on y nage mais nous refusons. Nous nous sommes engagés auprès du régime pour répondre aux urgences de l'heure », a-t-il fait savoir à l'occasion de la cérémonie de sa prise de fonction au Cese.