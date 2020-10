CÉRÉMONIE OFFICIELLE MAGAL 2020 : Serigne Mountakha Mbacké vante les mérites de ceux qui ont osé affronter le virus suite à son appel à venir célébrer le 18 Safar à Touba.

Dans le respect strict des gestes barrières, Touba a déroulé une cérémonie officielle calibrée aux urgences imposées par le contexte de la pandémie à coronavirus.







Dans un message délivré en son nom par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Mountakha Mbacké, masque au visage, choisira de vanter les mérites des populations qui ont répondu à son appel à venir célébrer le magal, bravant le virus de la Covid-19.







Un message fort poignant au cours duquel il a tenu à signaler que l'acte d’allégeance fait par le mouride à Serigne Touba est un pacte qui inclut la vie et la mort non sans rappeler que le Cheikh est venu ici bas pour éloigner le mal et attirer le bien vers ses disciples.







Le Khalife Général des Mourides saluera la promptitude du Président Macky Sall qui a vite accédé à sa demande de changer le régime des terrains abritant le nouveau complexe Islamique de Mbacké Khéwar et la mosquée de Keur Goumack à Diourbel. Des titres fonciers inscrits au nom de Cheikh Ahmadou Bamba.







Il rappelera tout l'intérêt qu'il porte à la construction du Complexe Cheikhoul Khadim dont plusieurs bâtiments sont déjà érigés.