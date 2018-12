CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DU MCC « SENEGAL COMPACT POWER » : Allocation de Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal

Monsieur Jonathan Nash, Directeur de l'Exploitation et Chef de l'agence, Millennium Challenge Corporation,

Messieurs les Ministres,

Chers Ambassadeurs,

Mesdames et Messieurs,



Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer, au nom de Son Excellence le Président Macky Sall et du peuple de la République du Sénégal, notre profonde gratitude à Son Excellence le Président Donald Trump, à M. Nash et à votre équipe ainsi qu’au peuple ami américain.



Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui pour la cérémonie de signature du « Senegal Power Compact » de 550 millions de dollars du MCC.



Je voudrais également confirmer par la présente l'engagement de notre gouvernement de contribuer à la mise en œuvre du nouveau compact par un montant supplémentaire de 50 millions de dollars.



C’est le deuxième contrat signé par le MCC avec le Sénégal en une décennie. Nous savons tous que la conclusion d'un deuxième contrat de MCC n'est pas automatique et qu'elle ne se produit pas par accident.



En ce qui concerne les indicateurs, le tableau de bord du MCC pour l’exercice budgétaire 2019 du Sénégal est effectivement un encouragement pour notre pays à consolider ses réformes structurelles, avec 16 indicateurs passés sur 20, notamment en ce qui concerne les politiques économique, fiscale et commerciale, l'efficacité gouvernementale de la loi et le contrôle de la corruption, la protection des ressources naturelles, l'enseignement primaire et la protection des enfants.

Mesdames et Messieurs,



Avec le Plan Sénégal Emergent lancé en 2014 par le Président Macky Sall, le Sénégal est à la croisée des chemins dans son processus de développement, offrant des opportunités remarquables de changement structurel et de croissance inclusive. Mais nous savons tous à quel point l'accès généralisé à l'électricité est essentiel et transformateur pour la vie et l'économie.



Aujourd'hui, notre principal objectif social et économique reste abordable et durable, l'énergie pour tous.



Espérons que demain, d'ici 2021, le Sénégal sera producteur de pétrole et de gaz. Notre société nationale PETROSEN et ses partenaires internationaux tels que la société américaine KOSMOS ont travaillé d'arrache-pied au cours des trois dernières années pour faire avancer les choses. Nous tirerons parti de ces nouvelles opportunités pour développer des stratégies et des solutions « Gas-to-Power ».



Cependant, la production d’énergie n’est qu’une partie de l’histoire.



Construire des réseaux de distribution et une électricité inclusive et abordable pour tous est un autre défi. C’est pourquoi nous accueillons chaleureusement, avec espoir pour notre pays et notre économie, ce deuxième « Senegal Power Compact » doté de 550 millions de dollars du (MCC), une subvention de la population des États-Unis d’Amérique qui vise à moderniser et à renforcer notre réseau de transport et à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines.



M. Nash,

Mesdames et Messieurs,



À ce stade, je tiens à vous assurer de l’engagement du Gouvernement sénégalais de développer, en relation avec notre secteur privé national, toutes les réformes nécessaires pour garantir la mise en œuvre juste à temps de ce nouveau programme MCC.



En conclusion, permettez-moi de transmettre nos plus chaleureuses félicitations et nos remerciements au conseil d'administration du MCC, aux équipes d'experts du MCC et du gouvernement du Sénégal, qui ont accompli un travail remarquable pour rendre possible la conclusion de ce nouveau contrat.



Permettez-moi également de répéter, au nom de S.E. Le Président Macky Sall de la République du Sénégal, notre profonde gratitude à S.E. Le président Donald Trump, au peuple des États-Unis, à l'administration américaine et au Millennium Challenge Corporation, pour leur confiance et leur soutien continu au développement de notre pays, le Sénégal.



Je vous remercie.