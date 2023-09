CÉRÉMONIE 18 SAFAR 2023 - Cheikh Bass aborde le manque d’ eau, les pluies le jour du Magal et la veille, les tentatives d'attaques par les chefs religieux, la quête du pouvoir, les affres vécus par Serigne Touba …

C’est devant une forte assistance composée essentiellement de délégations religieuses venant du Sénégal et d’ailleurs , du corps diplomatique, des membres du comité d’organisation en plus de la délégation officielle du gouvernement sénégalais etc. que Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a délivré le message du Khalife Général des Mourides représenté par Serigne Abô Baraka Ibn Serigne Fallou à la cérémonie officielle .



Dans son discours, le chef religieux choisira de transmettre, d’abord , les remerciements du Patriarche en plus de présenter les condoléances des personnes décédées sur la route. «Cette journée est instituée par Serigne Touba juste pour rendre grâce davantage à Dieu pour les grâces accordées. Il salue votre présence dans cette cité. La conclusion qu’il en tire c’est que le musulman et son prochain sont les véritables frères. Le Khalife prie aussi pour le repos en paix des âmes des disparues ».



Serigne Bassirou Abdou Khadre évoquera la pénurie d’eau notée lors du magal signalant qu’il n’y a rien de surprenant malgré les efforts colossaux consentis par l’État pour juguler le mal. Il parlera aussi des fortes pluies qui se sont abattues le jour du magal et la veille réveillant ainsi une hantise des inondations. « Nous en rendons grâce à Dieu car nous savons qu’elles ne sont porteuses que de bienfaits ».



Quant au Cheikh proprement dit, Cheikh Bass rappellera qu’il a accepté d’endurer sans broncher tous les affres de la vie liées à la méchanceté de l’ennemi pour la gloire de Dieu. Il invitera les disciples Mourides à s’abstenir de répondre aux quolibets ça et là distillés afin de mieux se concentrer sur l’essentiel. « Ne jamais rendre les coups et ne jamais répondre aux attaques… ne ménager aucun effort pour conserver inviolée la sacralité de la cité religieuse… S’entraider… ne pas laisser prospérer l’injustice… Le Sénégal est un pays de religion… Par conséquent, il est fondamental de veiller au respect des principes et des préceptes… » dira-t-il.



Aux politiques, il demandera de, certes chercher le pouvoir mais de le faire de la meilleure des manières.



Cheikh Bass Abdou Khadre développera aussi un long chapitre sur les difficultés ou « nattu » que Serigne Touba a endurées. Il évoquera ainsi la méchanceté du colon à son égard, le comportement sarcastique de certains de son entourage qui aidaient le blanc à parfaire ses plans etc…