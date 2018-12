CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DIOURBEL- Le ministre Birima Mangara, parrain de l'événement, déplie les réalisations du Président Sall et annonce la révolution économique.

Le centenaire de la commune de Diourbel a été célébré, dimanche sous l'initiative de la municipalité et des populations qui ont massivement pris part à la cérémonie. Le parrain de l'événement, Birima Mangara, n'a pas manqué d'appeler Diourbelloises et Diourbellois à s'unir davantage pour développer leur commune.

Le ministre du budget se plaira de revenir sur la volonté du Président Macky Sall de changer considérablement le visage de la capitale du Baol, estimant que la révolution a déjà démarré avec la réalisation d'infrastructures exceptionnelles.



Dans cet entretien, le ministre du budget se réjouira de la situation géopolitique importante de la commune de Diourbel non sans oublier de se féliciter du dialogue Islamo-chrétien constant qui caractérise l'environnement religieux.



Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C'est le cas de Madame Aminata Tall, la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental, du maire de la ville Malick Fall et de plusieurs autres personnalités politiques et religieuses...