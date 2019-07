CDES : POUR UN FONDS D’INVESTISSEMENT DOMESTIQUES PETRO-GAZ

Mobiliser une partie des réserves du CDC, IPRES et CSS Mobiliser l’épargne domestique facilitant même á la maman de vendeuse de thiaff de pouvoir côtiser 25 000/mois pour acheter des actions de ce FIPG Mobiliser la diaspora sénégalaise Lever des fonds islamiques d’investissement adaptés au model économique du FIPG et aussi lever 20 milliards auprès de chacune du short liste des 20 banques qui sont au Sénégal Lancer un BONDS d’investissement de 500 milliards pour 5 ans payable á terme Libérer 10% du capital aux partenaires techniques comme Effectuer des ponctions volontaires sur les salaires pour les sénégalais qui veulent transformer cette ponction salariale en action Créer une taxe spéciale sur la plus value, les produits de luxe, la cigarette et les boissons alcoolisées.

A l’avènement du pétrole et du gaz nous secteur prive avons la lourde responsabilité de diriger ou d’impulser le débat économique. Pour ce faire il est nécessaire d’avoir une plateforme forte, dynamique, offensive et unis du secteur privé.Nous notons un déficit de communication de cos-petro gaz et petrosen sur les opportunités économiques (en amont, période de production et en aval ) du local content . Nous suggérons que le cos-petro gaz se repose sur deux piliers fondamentaux á savoir un cadre institutionnel regroupant la société civile, les partis politique, les collectivités et autres mais aussi un pilier opérationnel qui sera composé des operateurs économiques. Nous suggérons que le comite de suivi du local content et cos-petro gaz soient ouverts á tous les membres de la plateforme du secteur privePour faciliter l’accès aux marchés du local content le Bureau de Mise á Niveau doit bénéficier d’une ligne de crédit additionnel pour accélérer la capacitation du secteur Prive. Mais il nous faut aussi redynamiser les prérogatives de la Bourse Nationale de Sous-Traitance afin qu’elle puisse piloter et faire le monitoring de la sous-traitance de l’ensemble des contrats PPP du pétrole et du gaz.D’après nos recherches sur le model et le coût d investissement d’un processus d’exploration, d’exploitation et de production de pétrole ou gaz nous arrivons á un montant de 3 milliards de dollars á savoir 1550 milliards francs CFA. Vue l’abondance en pétrole et gaz dans le off shore de saint Louis et kayar nous osons affirmer que la probabilité de succès des autres blocs disponibles prés de ces sites est plus ou moins égale a 100%. C’est á dire que le risque de ne pas trouver du petrole et gaz est presque nul. Partant de ce fait la plateforme du secteur doit accompagner l’Etat á la mise en place d’un fonds d’investissement domestique pétrole-gaz qui sera exclusivement réservé à 90% aux nationaux. Ce fonds pourrait être alimenté par 8 carneaux :Nous sommes sûre avec le leadership d’attaque de son Excellence Mr Macky SALL et la concorde nationale de tous les agents économiques nous pourrons réussir ce model pour une période de 2 ans au maxi. Car cette bénédiction doit pouvoir créer plus 50 milliardaires et des milliers de millionnaires sénégalais chaque année.Nous suggérons une proposition de loi interdisant l’exportation du brut de pétrole et gaz il faut être ferme sur cette loi afin que toutes la production soit raffinée au Sénégal. Cela pourrai permettre au Sénégal de créer des millions d’emplois par an.Même si nous pensons que le combat pour la bonne gouvernance des ressources naturelle est légitime mais force est de se rendre á l’évidence que le vrai combat c’est comment faire afin que les millions de Sénégalais puissent s’approprier des opportunités d’affaires du local content.Pour répondre à la forte demande nationale à savoir le pétrole et le gaz aux Sénégalais nous devons tous travailler ensemble afin que la moitié des blocks restants soit exploités au moins à 90% par les sénégalais pour les sénégalais.<< GAZ TO POWER>> POUR UN SENEGAL QUI GAGNEM Babacar Diagne, président du conseil des entreprises du Sénégal (CEDES),