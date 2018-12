CDD MAGAL DE MBACKÉ KAJOOR / Serigne Cheikh Thioro ne veut aucun laisser-aller

En perspective au magal de Mbacké Kajoor, un comité départemental de développement a été déroulé sous la présence du préfet de Kebémer et de l'ensemble des membres du comité d'organisation de l'événement.



Une occasion saisie par Serigne Cheikh Thioro Mbacké pour signaler sa disponibilité à protéger le legs de Serigne Bara Khadim Rassoul sans aucune faiblesse. '' Nous ne fermons aucune porte par rapport au comité d'organisation. Nous sommes au service de Serigne Bara. Nous avons été éduqué par Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Dieu sait qu'il a beaucoup fait pour nous et beaucoup fait en nous. Nous ne laisserons personne biaiser le legs de Serigne Bara. '' Des mises en garde dont les cibles n'ont pas été officiellement désignées et identifiées.



Serigne Cheikh Thioro Mbacké demandera, abordant concrètement le chapitre de l'organisation, aux forces de l'ordre de ne pas badiner avec les comportements indisciplinés allant de la surcharge à l'excès de vitesse en passant par les infractions habituelles commises par les conducteurs sur la route. Il insistera aussi sur la sécurité au sein des grandes concessions qui sont, parfois, prises d'assaut par les voleurs. Le magal de Mbacké Kajoor qui célèbre la venue de Serigne Mouhamadou Amine Bara Mbacké, est prévue pour le 3 février prochain.