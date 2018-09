CCR : "Le parrainage s’avère nécessaire pour filtrer les candidatures fantoches afin de donner une plus grande lisibilité aux choix des citoyens."

La Convergence des cadres républicains (CCR) s’est réunie le 04 septembre 2018, au siège de Benno Book Yaakaar pour examiner la situation politique nationale et internationale.



Abordant l’actualité politique internationale, la CCR adresse ses vives félicitations au Président de la République Macky SALL qui a été élu par ses pairs pour co-présider le Forum de Coopération économique Chine Afrique avec son homologue de la Chine Xi Jinping pour un mandat de six ans.

Ce succès diplomatique du Sénégal confirme encore une fois le leadership affirmé du Président de la République, Macky SALL mais aussi la qualité des relations bilatérales entre le Sénégal et la République populaire de Chine.



Analysant la situation politique nationale, la CCR salue, avec force, la mise en œuvre de la loi sur le parrainage qui constitue une innovation majeure dans le processus de renforcement de notre démocratie.



En effet, face à la pléthore de candidats à la candidature pour la présidentielle (100 candidats déclarés), le système de parrainage s’avère nécessaire pour filtrer les candidatures fantoches afin de donner une plus grande lisibilité aux choix des citoyens.



Enfin, la CCR invite tous ses membres à investir le terrain pour une collecte massive de parrains au profit de leur candidat Macky SALL qui sera réélu des le premier tour en 2019.



Fait à Dakar, le 04 septembre 2018