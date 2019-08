CCIAD : les travailleurs saluent « la mise en retraite »’ immédiate du SG de l’institution

Le collège de délégués de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) se félicite de la décision du président par intérim de cette institution Daouda Thiam relativement à la « mise en retraite immédiate » de son secrétaire général Aly Mboup, conformément aux dispositions de l’accord interprofessionnel régissant le secteur.

« Nous avons été amenés, ces dernières semaines, à demander le respect du code du travail et l’accord interprofessionnel sur la retraite à 60 ans (…) nous avons été entendus par le président par intérim de la CCIAD » soulignent les sources du « Témoin » au niveau de la chambre consulaire. Une victoire du collège des délégués qui avait réclamé récemment la mise à la « retraite immédiate de Aly Mboup qui devait l’être depuis 2015 et son remplacement ». tout en félicitant le nouveau promu et la démarche du président par intérim, dont la décision est « en respect des lois et règlements du Sénégal », le collège des délégués a invité l’ensemble des élus de la CCIAD « à accompagner le nouveau secrétaire général par intérim dans sa mission notamment de sécurisation et de développement des ressources, d’assistance et d’accompagnement des entreprises et des créateurs d’entreprise », mais pour relever les défis de modernisation des outils d’appui mais également assurer une transition réussie vers la chambre nationale de commerce, d’industrie et de services du Sénégal. dans le même temps, on apprend que sur les neuf membres du bureau qui avaient voté pour m. Daouda Thiam afin qu’il exerce l’intérim du président Lamine Niang, décédé, sur ces neuf conseillers, les six demandent le limogeage immédiat de… Daouda Thiam ! Lequel vient, on l’a dit, de mettre à la retraire du secrétaire général Aly Mbout. une manière de prendre les devants !