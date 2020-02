CBV sur deux enfants : la tortionnaire Seynabou Ndiaye écope 20 ans de prison

Le juge n’a pas été tendre avec la dame Seynabou Ndiaye qui est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité sur deux enfants de moins de 15 ans. Mme Ndiaye a été condamnée à 20 ans de travaux forcés. Son mari qui est aussi traîné en justice pour complicité a écopé de 5 ans de prison ferme. En sus de la peine, la dame devra payer une amende de 250 000 francs et 300 millions aux deux victimes pour la réparation du préjudice. Pour rappel, l’accusé infligeait des sévices corporels aux deux fillettes de son époux qui étaient âgées au moment des faits, en 2015, de 3 ans et 5 ans. Lors de leur comparution à la barre de la chambre criminelle de Dakar, elles avaient 8 et 10 ans. Les victimes ont perdu la vue à cause du savon que leur marâtre mettait dans leurs yeux. Des accusations que Seynabou Ndiaye avait réfutées.