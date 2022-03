CBAO : Débrayage à 12 heures au siège et dans toutes les agences

Les clients du groupe CBAO Groupe Attijariwafa Bank ont été surpris aujourd’hui de voir le service être interrompu à midi au siège et dans toutes les agences de CBAO. La faute à l’Assemblée Générale suivie d’un débrayage organisé ce lundi 21 mars 2022 à 12 heures au siège et dans toutes les agences de la CBAO. Le Collège des Délégués du Personnel (CDP) a imposé un arrêt de travail en mi-journée et la fermeture des caisses et agences.