CAYAR : Plus de 2 hectares de forêts de « Filaos » dévastés

Des centaines de « Filaos » sont en train d’être abattus à Cayar, dans l’indifférence et l’incompréhension totale sur le littoral situé à 60 km de Dakar sur la grande-côte.



Des individus n’habitant pas la localité sont venus nuitamment avec « une autorisation de couper douteuse » qui aurait été délivrée par le chef de secteur des eaux et forêts de Mbayakh. Les « coupeurs » visiblement peu soucieux de l’environnement, se sont attaqués à la foret classée de « Filaos » située entre l’océan Atlantique et les habitations. En quelques jours près de 2 hectares ont été sauvagement dévastés. Dans cette zone, le foncier est très prisé pour y faire de l’immobilier, surtout pour y implanter des infrastructures touristiques.



Suite aux nombreuses interpellations de la population, les coupeurs de bois ont désigné un anonyme donneur d’ordre habitant Pikine. Et, qui serait haut placé dans l’État. Le chef de service des eaux et forêts de Thiès s’est saisi de l’affaire après s’être rendu sur les lieux. Une enquête est déjà ouverte par la gendarmerie nationale.