CASTORS : Les populations acclament et adoubent Idrissa Seck

L’ancien Premier ministre a le vent en poupe. Venu présenter ses condoléances chez Serigne Diagne à Castors, les populations ont accouru en ayant vent de sa présence dans la commune. Hommes, femmes et enfants ont tous fait le déplacement pour venir témoigner de leur sympathie au patron de Rewmi qui s'est dit « ami » de la localité.

Un moment d'échanges entre Idrissa Seck et les populations de Castors en présence du maire Cheikh Gueye.



Outre ce dernier, il y avait la notaire et femme politique Me Nafissatou Diop, Adji Mergane Kanouté de Benno Bokk Yakaar, l’honorable député Néné Marième Kane (tante de Serigne Diagne), le célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck, son non moins réputé confrère El Malick Seck, le leader karimiste Aly Nar Ndiaye et d’autres personnalités.