CASAMANCE : Atépa parle de mafia et annonce un plan d'urgence

Le Collectif des Cadres Casamançais (CCC) en conférence de presse, suite à la tuerie intervenue à Niaguiss dans le sud du pays, déplore cette horreur et parle de mafia. Le président du CCC, Pierre Goudiaby Atépa a annoncé un plan d’urgence pour la reforestation (PUR) de la Casamance. Ce plan quinquennal de 50 milliards à raison de 10 milliards par an, permettra selon lui, de créer 300.000 emplois. Ce projet est une manière de freiner la déforestation qui sévit dans la partie sud du pays. Ces cadres casamançais ont aussi condamné avec énergie cette horreur survenue ce week-end à Bofa qui a conduit à la mort de 13 personnes et 9 blessés. Atépa parle de mafia qu'il urge de démanteler.