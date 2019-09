CARAVANE DU MAGAL / Gouy-Mbind magnifie l'immense œuvre de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké.

L'édition 2019 de la caravane du Grand Magal de Touba a démarré ses activités officielles hier à Gouy-Mbind , comme indiqué par la commission Culture et Communication du Grand Magal dans un programme fixé par Serigne Cheikh Abdou Bali après validation du Président du comité d'organisation du Grand Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Reçue par le Khalife de Serigne Moustapha Mbacké, Khalife de Serigne Bara Khadim Rassoul, accompagné de ses frères Serigne Cheikh Thioro et Serigne Bara Lahad Mbacké, la caravane a permis de revisiter la vie et l'œuvre de fils de Serigne Touba et de l'ancien Khalife Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. L'occasion a aussi été saisie par la délégation pour se recueillir au niveau de son mausolée.