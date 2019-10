CARAVANE DU MAGAL 2019/ La délégation draine des foules à Gâte, Bambey Sérère et Ngoundiane

Après Affé Lakram, la caravane du Magal de Touba a débarqué à Gâte, Bambey Sérère et Ngoundiane. Fait marquant : des foules immenses sont sorties accueillir la délégation dirigée par Serigne Modou Mbacké Sy, officiellement désigné par la commission Culture et Communication que gère Serigne Cheikh Abdou Bali. Au niveau de toutes les trois étapes, des communications importantes ont été déroulées par Serigne Fallou Gallass Sylla. À Gâte notamment, les relations familiales entre Serigne El Hadj Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba ont été revisitées avant qu'un exposé ne soit fait sur les tenants du titre de Khadim Rassoul acquis par le fondateur du mouridisme.