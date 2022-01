CAN: une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés" dans une bousculade devant un stade de Yaoundé

Une bousculade devant un stade de Yaoundé, avant un match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football opposant lundi soir le Cameroun aux Comores, a fait une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés", a annoncé la télévision d'Etat.



"Une bousculade à l'entrée du stade d'Olembe" a fait une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés", a annoncé la CRTV, la télévision d'Etat camerounaise, précisant que les autorités et la Confédération africaine de football (CAF) "suivent la situation des blessés dans les hôpitaux de la ville".