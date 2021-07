CAN minifoot Nigéria : après leur défaite contre la Libye, les lions font relâche lundi et mardi.

Après avoir enchaîné vendredi, samedi et dimanche, 3 matches successifs contre la Zambie, le Nigéria et la Libye, les lions du minifoot se détendent ce lundi et demain mardi, pour préparer les phases éliminatoires directes de la CAN minifoot Nigéria 2021.



Les coéquipiers de Momo Cissé ont remporté leurs 2 premières sorties contre la Zambie et le Nigéria, pays hôte en battant successivement leurs adversaires sur le même score 3 buts à 2.



Dimanche toutefois, le Sénégal a essuyé une défaite face à la Libye ( 1 - 4 ). Les Chevaliers de la Méditerranée ont exploité la fatigue des joueurs sénégalais pour imposer leur jeu et ainsi creuser l'écart au score.



Le Sénégal qui devait jouer son 4ème match comptant pour les phases de groupe, mardi prochain, contre le Djibouti enregistrera un forfait. Les requins de la mer rouge étant absents de la compétition, les lions du minifoot en profiteront pour mieux se délasser et ainsi préparer leur entrée dans les quarts de finale du championnat continental.



Les poulains de Cheikh Sidy Ba auront donc 48H pour bien souffler et espérer entamer avec force la deuxième phase de la CAN minifoot Nigéria 2021.



Le Sénégal trône à la tête du classement dans le groupe A avec 6 points au compteur. Il est suivi par la Libye avec 4 points et un match retard, le Nigéria 1 point, la Zambie et le Djibouti qui n'ont enregistré aucun point au compteur.