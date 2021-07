CAN minifoot 2021: Le Sénégal joue son 2ème match à 16h30 GMT contre le pays hôte, Nigéria.

Le Sénégal est parvenu, vendredi, à réussir son entrée dans la CAN minifoot Nigéria 2021 en sortant victorieux de sa rencontre contre la Zambie. Les lions affronteront ce 10 juillet, à 16h 30 GMT, le pays hôte, le Nigéria.



Vendredi, la belle bataille du Groupe A entre le Sénégal et la Zambie a été un succès pour les lions qui doivent maintenir ou du moins renforcer le rythme pour pouvoir continuer en toute quiétude le tournoi continental. Les coéquipiers de Momo Cissé, capitaine de l'équipe nationale de minifoot ont réussi à marquer 2 buts dans la première période de la rencontre avec la perspicacité de Sidath Ndiaye et de Fadel Niang Diop. À la reprise de la deuxième période, Baye Djiby Fall a pu jouer sur son intelligence pour réaliser le triplé sénégalais.



Par ailleurs, pour ne pas trop subir la vivacité des lions, les zambiens étaient obligés de réagir pour limiter la domination en début de 2ème mi-temps. Ainsi ils ont redoublé d'efforts pour inscrire un doublé amenant ainsi le score à 3 - 2.



Ce samedi, les lions de la Téranga qui ont fini d'affûter leurs armes, feront face aux aigles du Nigéria qu'ils comptent bien surclasser. Le pays organisateur qui a entamé la compétition contre la Lybie a concédé, jeudi dernier, un match nul 0 - 0.