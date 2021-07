CAN mini foot : après son forfait contre la Côte d'Ivoire, le Sénégal relayé perdant dans le programme de la confédération africaine de mini foot.

La tension risque de s'inviter à l’Ilaji international minifoot stadium, cet après-midi, à l'occasion des matches comptant pour les demi-finales de la CAN minifoot 2021 au Nigéria.

En effet, le Sénégal qui a été déclaré victorieux sur tapis vert contre la Côte d'Ivoire a été relayé perdant dans le programme de la confédération africaine de minifoot dirigée par le tunisien Achraf Ben Salha. Le Sénégal qui devait affronter l'Égypte en demi-finale de la CAN minifoot est programmé pour le match de classement à 16h locales et 15h GMT contre la Zambie qui a perdu jeudi, contre l'Égypte. Pis, la Côte d'Ivoire qui a été déclarée forfait jeudi devant le Sénégal, a été programmée pour affronter l'Égypte en demi-finale de la CAN minifoot. C'est dire que l'équipe sénégalaise est en train de subir toutes les injustices dans cette CAN minifoot 2021.

La délégation qui ne compte pas se laisser faire, entend défendre sa position laquelle approuve la qualification du Sénégal pour les phases de demi-finale. Par ailleurs, le président de la confédération africaine de minifoot, Achraf Ben Salha, est pointé du doigt dans ce réaménagement du programme...