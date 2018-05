CAN mini-foot / Sénégal - Tunisie : Sidate Ndiaye le héros du jour.

Auteur du but égalisateur contre la Tunisie en toute fin de partie, le milieu de terrain de l'équipe nationale de mini-foot Sidate Ndiaye s'est particulièrement illustré lors de cette partie. D'abord de par son entrée en jeu remarquable. Mais surtout grâce à son but sorti de nulle part, sur une frappe surpuissante qui a remis en course l'équipe sénégalaise dans cette fin de match qui s'annonçait catastrophique...