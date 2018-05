CAN mini-foot Libye : Les lions sauvent leur entrée in extremis !

L'équipe nationale du Sénégal de mini-foot a joué son premier match ce dimanche face à la Tunisie. Rencontre comptant pour l'ouverture des matches du groupe B. A l'issue de cette partie, âprement discutée, les deux équipes de sont séparées sur un score nul (1-1.)

Pour leur première apparition dans ce tournoi, les poulains de Cheikh Sidy Ba ont fait face à une coriace et talentueuse équipe Tunisienne. Comme on pouvait s'y attendre, cette finale avant l'heure a tenu toutes ses promesses en terme de tension et de suspens.

En effet, les Tunisiens ont entamé de plain pied la rencontre, avec un jeu au sol léché et une faculté impressionnante à se trouver dans les petits espaces. Ce qui a particulièrement déstabilisé les lions du mini-foot qui ont concédé beaucoup d'occasions dès l'entame de match.

Malgré les multiples arrêts du gardien de but sénégalais Pape Samba Diallo "Paco" qui aura été héroïque. Les lions finiront par encaisser un but au quart d'heure de jeu.

En second période l'équipe sénégalaise a débuté avec de meilleurs intentions. Les lions qui ont peiné à mettre leur jeu en place durant toute la première periode, finirons par égaliser par le biais de Sidate Ndiaye. Égalisation survenue in extremis en toute fin de match.

Concernant l'autre match du groupe B le Nigéria a étrillé l'Afrique du Sud 9-1.

Pour sa deuxième sortie l'équipe sénégalaise de mini-foot va affronter cette même sélection sud africaine, un match que les hommes de Cheikh Sidy Ba doivent impérativement remporter pour se relancer dans le tournoi.